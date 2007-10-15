Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Москва (WTA). Первый круг. Павлюченкова сыграет с Томлянович, Потапова – с Контавейт, Касаткина – с Цуренко

    Теги результаты WTA ВТБ Кубок Кремля Теннис

    В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на нем стартуют Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина.

    ВТБ Кубок Кремля

    Москва, Россия

    15 – 21 октября 2018

    Premier

    Призовой фонд – 867 766 долларов

    Крытые корты, хард

    Первый круг

    Леся Цуренко (Украина) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    15 октября, 18.00
    Онлайн матча

     

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Айла Томлянович (Хорватия)
    Дата проведения
    15 октября, 11.10
    Онлайн матча

     

    Екатерина Макарова (Россия) – Не определен
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Анетт Контавейт (Эстония) Анастасия Потапова (Россия)
    Дата проведения
    15 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

    Кристина Младенович (Франция) Анна Калинская (Россия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Анастасия Севастова (Латвия) Магдалена Рыбарикова (Словакия)
    Дата проведения
    15 октября, 15.30
    Онлайн матча

     

    Йоханна Конта (Великобритания) Элиза Мертенс (Бельгия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Александра Саснович (Беларусь) Михаэла Бузарнеску (Румыния)
    Дата проведения
    15 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Путинцева (Казахстан) Ирина Бегу (Румыния)
    Дата проведения
    15 октября, 17.00
    Онлайн матча

     

    Дарья Гаврилова (Австралия) – Не определен
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) – Не определен
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться