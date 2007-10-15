Москва (WTA). Первый круг. Павлюченкова сыграет с Томлянович, Потапова – с Контавейт, Касаткина – с Цуренко

В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на нем стартуют Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина.

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

15 – 21 октября 2018

Premier

Призовой фонд – 867 766 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг