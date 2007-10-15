Москва (WTA). Первый круг. Павлюченкова сыграет с Томлянович, Потапова – с Контавейт, Касаткина – с Цуренко

В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на нем стартуют Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина.
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
15 – 21 октября 2018
Premier
Призовой фонд – 867 766 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00
- Дата проведения
- 15 октября, 11.10
Екатерина Макарова (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 15 октября, 12.30
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 15 октября, 15.30
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00
Дарья Гаврилова (Австралия) – Не определен
- Дата проведения
- 16 октября,
Ализе Корне (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 16 октября,
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 16 октября,