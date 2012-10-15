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    Тарасов об алиментах на 15 млн: «Эта цифра выдумана. Не хочу, чтобы за счет меня кто-то получал хайп»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника Футбол

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию, что он не выплачивает алименты бывшей супруге Оксане.

    «Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счета, как и происходит на протяжении 7 лет. Это к тому, что невозможно не выплачивать их на сегодняшний день.

    Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает 7 лет, соответственно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств.

    В-третьих, мне не хочется, чтобы за счет меня кто-то получал хайп. Тем более раздувал это все в прессе. На личном фронте у меня все хорошо, в данный момент я живу семьей и домом. 

    Что касается долга в размере 15 млн, эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и как он мне по итогу скажет, так и будет.

    А я, повторюсь, сосредоточен на работе, и мне это неинтересно. Это мой последний комментарий на эту тему.

    P. S. Рекомендую перечитать «Сказку о рыбаке и рыбке», чтобы вспомнить, что происходит с жадными людьми», – сказал Тарасов.

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