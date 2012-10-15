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    Уткин про Мамаева, Кокорина и Глушакова: «Есть выражение «обезьяна с гранатой». А есть – «лох с деньгами»

    Теги Спартак Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Денис Глушаков Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Комментатор Василий Уткин высказался о скандалах с участием Александра Кокорина, Павла Мамаева и Дениса Глушакова.

    «Что роднит Мамаева, Кокорина и Глушакова? Ни у кого из них нет агента, юридического представителя.

    Вы скажете, что я лоббирую интересы агентов. Да нет, я говорю о том, что когда у людей все хорошо, они начинают думать, что им совершенно незачем содержать квалифицированного помощника, адвоката на постоянной основе.

    Папа Кокорина может быть его агентом, только если у него уже заключен огромный контракт с «Зенитом» и по-другому его интересы представлять никак не нужно. Папа Мамаева не может быть никем, посмотрите что он несет, но тем не менее он агент своего сына.

    У Глушакова вообще нет никого, кто мог быть дать ему хоть какой-то квалифицированный совет. Он еще месяц назад был известен как капитан «Спартака», а сейчас Глушаков известен как капитан, переведенный в дубль, как муж, разводящийся со своей женой, забравший у нее все драгоценности сумки, которые он ей дарил. Он их собирается дарить другим подругам, сдать в комиссионку, расплавить, вставить в зубы?

    Знаете, есть такое выражение «обезьяна с гранатой». А есть еще обезьяннее – «лох с деньгами». Все красиво и все хорошо, кубики на прессе, но, боже мой, какик же они в конце концов лохи.

    И это ведь только трое, которые оказались на поверхности нашего внимания», – сказал Уткин.

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