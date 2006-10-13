17-я победа «Автомобилиста», Канделаки осталась на «Матч ТВ», Кадыров помирил Тимати с Хабибом и другие новости утра

1. «Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд со старта сезона, рекорд КХЛ – 20 побед. ЦСКА выиграл 11-й матч подряд и другие результаты игрового дня.

2. Кое-какие новости про Кокорина и Мамаева. Журналист Василий Конов сообщает, что «Зенит» хочет дождаться решения суда, а «Краснодар» – расторгнуть контракт сейчас. При этом РФС не может назначить заседание по расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым, пока игрок под стражей.

Адвокат Мамаева сообщил, что ни он, ни Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении водителя. Также выяснилось, что вице-президент Гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова будет защищать братьев Кокориных (ранее она отказалась от работы, мотивируя это негативной кампанией против футболистов в СМИ).

А, забыли главное: Рамзан Кадыров позвал Кокорина с Мамаевым в «Ахмат».

3. L’Equipe написала, что УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча в Лиге чемпионов. Сербы возмутились, парижане готовы подавать в суд за клевету.

4. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Ереване с юниорским мировым рекордом в произвольной программе.

5. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки продолжит работу на канале. РБК пишет, что ее контракт стал бессрочным.

6. Глава Чечни Рамзан Кадыров помирил Хабиба и Тимати: «Хабиб проявил готовность к новому прыжку, на этот раз – прыжку дружбы».

7. Молодежная сборная России разгромила Македонию (5:1) в отборочном матче Евро-2019.

8. Главный тренер «Трактора» Герман Титов подал в отставку.

9. В Лиге наций Хорватия и Англия голов не забили, Бельгия победила Швейцарию благодаря дублю Ромелу Лукаку и остальные результаты.

10. Участник молодежной программы «Мерседеса» Джордж Расселл будет гонять за «Уильямс» в сезоне-2019.

11. 34 очка Алексея Шведа не помогли «Химкам» в матче с «Олимпиакосом» (66:87) в Евролиге.

12. В Dota 2 прошел хайповый матч: Dendi в составе Team Secret сыграл против своей бывшей команды Natus Vincere. «Сикреты» уступили 1:2.

Цитаты дня.

«Кто копается в нижнем белье? Это банальная зависть лыжников». Дмитрий Губерниев ответил на замечание Устюгова.

«Вот герои от народа, им я посвящаю оду». Шнуров написал стихотворение о Кокорине и Мамаеве.

«Русские мужчины всегда дрались. Стыдно, когда мужчина не умеет драться». Дарья Шишканова дала интервью Sports.ru.