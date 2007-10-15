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    В анализах Тигиева по предварительному заключению не обнаружено следов амфетамина

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия допинг Георгий Тигиев Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев сегодня прошел обследование в наркологической клинике, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По предварительному заключению в анализах футболиста не обнаружено следов наркотических веществ.

    Окончательные результаты анализов будут готовы в течение 10 дней.

    Вчера Тигиев был остановлен сотрудниками ДПС, после чего сообщалось, что в моче футболиста обнаружены следы амфетамина.

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    Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин

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