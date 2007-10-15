В анализах Тигиева по предварительному заключению не обнаружено следов амфетамина

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев сегодня прошел обследование в наркологической клинике, сообщает «Спорт-Экспресс».
По предварительному заключению в анализах футболиста не обнаружено следов наркотических веществ.
Окончательные результаты анализов будут готовы в течение 10 дней.
Вчера Тигиев был остановлен сотрудниками ДПС, после чего сообщалось, что в моче футболиста обнаружены следы амфетамина.
У защитника Тигиева нашли амфетамин. Игрок принадлежит «Спартаку»
Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин