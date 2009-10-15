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    Радионова снялась с этапа Гран-при Skate America

    Теги сборная России Гран-при Skate America женское катание Елена Радионова Фигурное катание

    Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова снялась с этапа Гран-при Skate America.

    Радионова была заявлена на этап в Эверетте, который пройдет с 19 по 21 октября. Но сейчас на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее фамилии нет в списке участниц.

    О причинах пропуска Skate America пока не сообщается.

    Радионова в новом сезоне выступала на втором этапе Кубка России. После первого дня соревнований она занимала 9-е место с суммой 53,23 балла и на произвольную программу не вышла.

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