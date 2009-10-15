Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова снялась с этапа Гран-при Skate America.

Радионова была заявлена на этап в Эверетте, который пройдет с 19 по 21 октября. Но сейчас на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее фамилии нет в списке участниц.

О причинах пропуска Skate America пока не сообщается.

Радионова в новом сезоне выступала на втором этапе Кубка России. После первого дня соревнований она занимала 9-е место с суммой 53,23 балла и на произвольную программу не вышла.