Гараничев переболел мононуклеозом перед сезоном-2017/18

Бронзовый призер Сочи-2014 в биатлоне сообщил, что в прошлом сезоне переболел мононуклеозом.

В общем зачете Кубка мира Гараничев показал худший результат за восемь лет, заняв 31-е место. За весь сезон россиянин лишь однажды попал в десятку – в спринте на этапе в Холменколлене Гараничев финишировал седьмым.

«Мы бежали контрольную 10-километровую гонку на сборе в Тюмени, было очень жарко, больше 30 градусов, на втором круге мне стало плохо, на третьем накрыло окончательно. Последний километр до финиша вообще шел пешком – никогда в моей профессиональной карьере такого не было.

Потом мы поехали на сбор в Италию, в Мартель, где довольно жесткая высота – 1800 м, и там Максим Владимирович (Кугаевский) уже жестко сказал тренерам, что надо менять план работы – понижать пульсовую зону, да и нагрузку в целом.

И только после того сбора я обратился к Сергею Викторовичу Богданову – нашему бывшему тренеру по стрельбе, с которым я продолжал общаться после его ухода из сборной. Он меня вывел на профессора, специалиста по вирусным инфекциям в Екатеринбурге, я сделал все необходимые анализы, тогда-то и обнаружился вирус мононуклеоза», – рассказал Гараничев.

Ранее о перенесенном мононуклеозе рассказывал другой российский биатлонист – Антон Шипулин. Несмотря на проблемы со здоровьем, олимпийский чемпион продолжит карьеру.