Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гараничев переболел мононуклеозом перед сезоном-2017/18

    Теги Кубок мира сборная России Евгений Гараничев Биатлон

    Бронзовый призер Сочи-2014 в биатлоне Евгений Гараничев сообщил, что в прошлом сезоне переболел мононуклеозом.

    В общем зачете Кубка мира Гараничев показал худший результат за восемь лет, заняв 31-е место. За весь сезон россиянин лишь однажды попал в десятку – в спринте на этапе в Холменколлене Гараничев финишировал седьмым.

    «Мы бежали контрольную 10-километровую гонку на сборе в Тюмени, было очень жарко, больше 30 градусов, на втором круге мне стало плохо, на третьем накрыло окончательно. Последний километр до финиша вообще шел пешком – никогда в моей профессиональной карьере такого не было.

    Потом мы поехали на сбор в Италию, в Мартель, где довольно жесткая высота – 1800 м, и там Максим Владимирович (Кугаевский) уже жестко сказал тренерам, что надо менять план работы – понижать пульсовую зону, да и нагрузку в целом.

    И только после того сбора я обратился к Сергею Викторовичу Богданову – нашему бывшему тренеру по стрельбе, с которым я продолжал общаться после его ухода из сборной. Он меня вывел на профессора, специалиста по вирусным инфекциям в Екатеринбурге, я сделал все необходимые анализы, тогда-то и обнаружился вирус мононуклеоза», – рассказал Гараничев.

    Ранее о перенесенном мононуклеозе рассказывал другой российский биатлонист – Антон Шипулин. Несмотря на проблемы со здоровьем, олимпийский чемпион продолжит карьеру.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться