РУСАДА о Тигиеве: «Употребление амфетамина во внесоревновательный период – не нарушение»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение в моче защитника «Крыльев» Георгия Тигиева амфетамина.
«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», – сказала Пахноцкая.
Амфетамин – это нейростимулятор, включенный в запрещенный список ВАДА. Однако употребление этого вещества считается нарушением антидопинговых правил только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).
У защитника Тигиева нашли амфетамин. Игрок принадлежит «Спартаку»
Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин
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