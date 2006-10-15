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    РУСАДА о Тигиеве: «Употребление амфетамина во внесоревновательный период – не нарушение»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия допинг РУСАДА Георгий Тигиев ТАСС Футбол

    Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение в моче защитника «Крыльев» Георгия Тигиева амфетамина.

    «Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», – сказала Пахноцкая.

    Амфетамин – это нейростимулятор, включенный в запрещенный список ВАДА. Однако употребление этого вещества считается нарушением антидопинговых правил только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).

    У защитника Тигиева нашли амфетамин. Игрок принадлежит «Спартаку»

    Появилось видео задержания защитника «Крыльев» Тигиева сотрудниками ДПС. В моче игрока обнаружен амфетамин

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