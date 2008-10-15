Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб – Флойду: «Только не в Вегасе. Они не заплатят мне»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Флойду Мэйвезеру на предложение подраться в Лас-Вегасе.

    «Только не в Вегасе. Они не заплатят мне мои деньги», – написал Хабиб.

    Хабиб вызвал на бой Флойда. Мэйвезер предложил подраться в Лас-Вегасе на MGM Grand.

    Российский боец до сих пор не получил гонорар за бой с Конором из-за инцидента после поединка.

    Хабиба и Конора накажет упертая комиссия. Но она все равно слушается UFC

    Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

    Флойд ответил на вызов Хабиба: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги»

    Опрос

    Вы хотите бой Хабиба против Флойда?

    3068 голосов 10
    • Да, это круто
      26%
    • Нет, это посмешище
      35%
    • Нет, дайте реванш с Конором
      14%
    • Нет, Хабибу нужно идти дальше
      25%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться