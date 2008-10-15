Хабиб – Флойду: «Только не в Вегасе. Они не заплатят мне»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Флойду Мэйвезеру на предложение подраться в Лас-Вегасе.

«Только не в Вегасе. Они не заплатят мне мои деньги», – написал Хабиб.

Хабиб вызвал на бой Флойда. Мэйвезер предложил подраться в Лас-Вегасе на MGM Grand.

Российский боец до сих пор не получил гонорар за бой с Конором из-за инцидента после поединка.

Хабиба и Конора накажет упертая комиссия. Но она все равно слушается UFC

Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

Флойд ответил на вызов Хабиба: «CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги»