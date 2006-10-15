Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей

Полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова могут привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав.

Хавбек не выплачивает алименты бывшей супруге Оксане около шести лет.

Как сообщил ее адвокат Сергей Жорин, Тарасов должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 миллионов рублей.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», – сказал Жорин.

Также юрист сообщил, что «Локомотив», куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы.

«Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — сказал Жорин.

Также сообщается, что в связи с неуплатой алиментов Тарасову могут запретить выезд за пределы России.

Оксана Тарасова – первая жена Дмитрия Тарасова. Они состояли в браке чуть больше двух лет и развелись в 2011 году, у них есть общая дочь.

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