Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Майкл Джонсон заменит Тухугова в бою с Артемом Лобовым

    Теги полулегкий вес UFC Майкл Джонсон Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

    Российский боец UFC Артем Лобов встретится с Майклом Джонсоном на турнире в канадском Монктоне 27 октября. 

    Изначально Лобов должен был встретиться с Зубайрой Тухуговым, но бой отменили из-за нападения Тухугова на Конора МакГрегора после боя с Хабибом на UFC 229.

    На счету Лобова 13 побед, 14 поражений, 1 ничья и еще один поединок был признан несостоявшися. У Джонсона 18 побед при 13 поражениях. В 2016 году американец проиграл сдачей Хабибу Нурмагомедову.

    Из-за кого Хабиб готов уйти из UFC? Тухугов попадался на допинге и якобы дал пощечину Конору

    Хабиб готов отказаться от 10 млн долларов за бой с Конором. Это война с UFC

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться