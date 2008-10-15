Майкл Джонсон заменит Тухугова в бою с Артемом Лобовым

Российский боец UFC Артем Лобов встретится с Майклом Джонсоном на турнире в канадском Монктоне 27 октября.

Изначально Лобов должен был встретиться с Зубайрой Тухуговым, но бой отменили из-за нападения Тухугова на Конора МакГрегора после боя с Хабибом на UFC 229.

На счету Лобова 13 побед, 14 поражений, 1 ничья и еще один поединок был признан несостоявшися. У Джонсона 18 побед при 13 поражениях. В 2016 году американец проиграл сдачей Хабибу Нурмагомедову.

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