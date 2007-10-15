Мать Кокорина: «Саша просто брал водителя за плечи и спрашивал: почему ты так против нас настроен?»

Мать Александра Кокорина Светлана ответила на вопросы о ее сыне.

– Я собирал мнение людей. Все говорят, что Кокорин – добрейший парень, веселый позитивный…

– Добрый, щедрый, человек-праздник…

– Все считают, что Паша [Мамаев] на него плохо влиял. Что Саше хотелось иметь какого-то такого старшего товарища-хулигана. Все говорят, что Мамаев – хулиган.

– Вы знаете, я Пашку-то люблю и знаю. При мне-то он не хулиганил. Я не могу ответить на этот вопрос. Вот они уезжали, я провожала, он замечательный мальчишка. Я не знаю, как происходит, когда они остаются вдвоем, о чем они разговаривают. Сам по себе он парень неплохой.

Они хорошие футболисты, у них много энергии. Вот Саша – настолько у него внутри много энергии. Просто он сложен так, что идет выработка какой-то огромной энергии. Я думаю, что Пашка такой же. И они очень редко видятся. Ну, просто дурачатся, просто дурачатся.

Сейчас, представьте, они утром встали, съездили на игру, отыграли, поехали в Москву, ночь не спали. В Москве они бродили-ходили… Все равно они устают… То есть, не знаю…

В уставшем подавленном состоянии они встречаются с агрессией, как мне кажется. Потому что это не просто так. Они же не вышли и не напали там на кого-то. Вокруг были еще люди, они же их не трогали. Они ездили еще на такси, но не трогали таксиста.

Они реагировали, мое мнение, просто на хамство, просто на хамство. У людей есть такое: видишь знаменитого человека, понимаешь, что человек достаточно богатый, известный… И чтобы как-то…

– Зацепить его?

– Даже не зацепить, а в собственных своих глазах или ради будущих рассказов, что я там видел сегодня того и того. Его надо оскорбить.

Я встречала такое. У человека плохо все в жизни, что-то нехорошо в жизни. Надо на ком-то вымещать зло. А тут вышли два веселых парня – они успешные, молодые, красивые. Появляется какая-то злость, как я себе представляла. И он говорит им неприятные слова. Они реагируют вот так.

Хотя Саша просил водителя… Он просто брал его за плечи и спрашивал: почему? Ты можешь объяснить мне свое мнение: ну почему ты так против нас настроен? Они даже пытались еще его спросить: ну почему так? – сказала Кокорина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Напомним, что Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, был госпитализирован в реанимацию с многочисленными травмами, однако позже был переведен в обычное отделение.

Мать Кокорина: «Для вас это шоу, а для меня – катастрофа всей жизни»

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада