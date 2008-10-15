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    Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» чиновника Пака, с которым подрались Мамаев и Кокорин

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Владимир Путин Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Президент России Владимир Путин наградил орденами чиновников, подвергшихся нападению со стороны братьев Кокориных и Павла Мамаева.

    Директор департамента Минпромторга Денис Пак награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин — орденом Александра Невского. 

    Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

    Минпромторг и «НАМИ» занимались проектом президентского кортежа и служебного автомобиля главы РФ Aurus-41231SB «Сенат». На него потратили больше 12 миллиардов рублей, впервые на этой машине Путин проехал во время инаугурации в мае.

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