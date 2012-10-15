Наверх

    Испания впервые за 15 лет проиграла дома в официальном матче. Прервалась серия из 38 игр без поражений

    Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Пако Алькасер Альваро Мората Рахим Стерлинг Маркус Рэшфорд Лига наций УЕФА Футбол

    Испания дома проиграла Англии (2:3) в 3-м туре Лиге наций.

    Испанцы впервые за 15 лет проиграли в официальном домашнем матче. Прервалась их серия из 38 игр без поражений: 34 победы и 4 ничьих.

    В июне 2003 года Испания уступила Греции. С тех пор прошло 5609 дней.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Испания – Англия 2:3 (0:3, 2:0)
    Дата проведения
    15 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 16 Стерлинг, 0:2 – 29 Рэшфорд, 0:3 – 38 Стерлинг, 1:3 – 58 Пако Алькасер, 2:3 – 90 Рамос.
    ИспанияДе Хеа, Начо, Алонсо, Кастро, Рамос, Алькантара, Бускетс, Сауль (Пако Алькасер, 57), Асенсио, Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72).
    АнглияПикфорд, Гомес, Чилуэлл, Триппьер (Александер-Арнолд, 85), Магуайр, Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 76), Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.
    Предупреждения:
    Дайер (12), Рамос (64), Уинкс (64), Магуайр (71), Кастро (75), Себальос (87), Мората (90).

    Календарь Лиги наций

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться