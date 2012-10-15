Испания впервые за 15 лет проиграла дома в официальном матче. Прервалась серия из 38 игр без поражений

Испания дома проиграла Англии (2:3) в 3-м туре Лиге наций.
Испанцы впервые за 15 лет проиграли в официальном домашнем матче. Прервалась их серия из 38 игр без поражений: 34 победы и 4 ничьих.
В июне 2003 года Испания уступила Греции. С тех пор прошло 5609 дней.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 16 Стерлинг, 0:2 – 29 Рэшфорд, 0:3 – 38 Стерлинг, 1:3 – 58 Пако Алькасер, 2:3 – 90 Рамос.
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Испания –
Де Хеа, Начо, Алонсо, Кастро, Рамос, Алькантара, Бускетс, Сауль (Пако Алькасер, 57), Асенсио, Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72).
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Англия –
Пикфорд, Гомес, Чилуэлл, Триппьер (Александер-Арнолд, 85), Магуайр, Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 76), Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.