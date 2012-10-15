Испания впервые за 15 лет проиграла дома в официальном матче. Прервалась серия из 38 игр без поражений

Испания дома проиграла Англии (2:3) в 3-м туре Лиге наций.

Испанцы впервые за 15 лет проиграли в официальном домашнем матче. Прервалась их серия из 38 игр без поражений: 34 победы и 4 ничьих.

В июне 2003 года Испания уступила Греции. С тех пор прошло 5609 дней.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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