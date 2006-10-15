Туктамышева поспорила с Кафельниковым и Спиридоновым о чемпионстве «Зенита»: «Будь я мужиком, мерились бы сейчас не медалями, а длиной?»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вступила в спор с волейболистом казанского Алексеем Спиридоновым и экс-первой ракеткой мира .

В твиттере Туктамышева сообщила, что болеет за футбольный «Зенит». Кафельников, являющийся болельщиком , отметил, что в споре с фигуристкой по поводу футбола воспользуется помощью Спиридонова, также фаната москвичей.

Бывший теннисист предложил поспорить на исход матча «Спартак» – «Зенит», который пройдет 17 марта 2019 года.

«Давай тогда на матч 17 марта! Проиграешь ты – загадаю желание я! И наоборот, пошло?» – написал Кафельников.

«У вас все пошло. Думаю, «Зенит» к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения», – отметила Туктамышева.

«Она хочет, чтоб мы ее расписали», – вмешался в переписку Спиридонов.

«Она хочет, чтобы ее оставили в покое. А то одна из нас троих еще в профессиональном спорте».

«А она кто вообще?» – спросил волейболист.

«Она чемпионка мира, в отличие от вас».

После этого Спиридонов отправил фотографию с медалями: «Найди тут то, чего нет у тебя».

«Что за детский сад с фотографией? Так делали в первом классе. Будь я мужиком, мерились бы сейчас длиной, или как у вас это происходит?» – написала фигуристка.

После этого Туктамышева предложила поспорить на участие Спиридонова в матчах волейбольного чемпионата России.

«Давайте на то, что Спиридонов не выйдет в 50% матчей в стартовом составе?».

«Быстро отвечаете, прямо каждую минуту здесь онлайн. Думаю, если написать вам во время матчей казанского , то со скамейки запасных тоже ответите.

А так спасибо за интеллектуальную беседу, больше не хочу продолжать данные дебаты», – заключила фигуристка.

На предложение Кафельникова посетить матч Туктамышева ответила, что планирует в это время быть на чемпионате мира в Японии.