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    Туктамышева поспорила с Кафельниковым и Спиридоновым о чемпионстве «Зенита»: «Будь я мужиком, мерились бы сейчас не медалями, а длиной?»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия сборная России Евгений Кафельников Зенит-Казань фото Елизавета Туктамышева женское катание Алексей Спиридонов Фигурное катание

    Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вступила в спор с волейболистом казанского «Зенита» Алексеем Спиридоновым и экс-первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым.

    В твиттере Туктамышева сообщила, что болеет за футбольный «Зенит». Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», отметил, что в споре с фигуристкой по поводу футбола воспользуется помощью Спиридонова, также фаната москвичей.

    Бывший теннисист предложил поспорить на исход матча «Спартак» – «Зенит», который пройдет 17 марта 2019 года.

    «Давай тогда на матч 17 марта! Проиграешь ты – загадаю желание я! И наоборот, пошло?» – написал Кафельников.

    «У вас все пошло. Думаю, «Зенит» к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения», – отметила Туктамышева.

    «Она хочет, чтоб мы ее расписали», – вмешался в переписку Спиридонов.

    «Она хочет, чтобы ее оставили в покое. А то одна из нас троих еще в профессиональном спорте».

    «А она кто вообще?» – спросил волейболист.

    «Она чемпионка мира, в отличие от вас».

    После этого Спиридонов отправил фотографию с медалями: «Найди тут то, чего нет у тебя».

    «Что за детский сад с фотографией? Так делали в первом классе. Будь я мужиком, мерились бы сейчас длиной, или как у вас это происходит?» – написала фигуристка.

    После этого Туктамышева предложила поспорить на участие Спиридонова в матчах волейбольного чемпионата России.

    «Давайте на то, что Спиридонов не выйдет в 50% матчей в стартовом составе?».

    «Быстро отвечаете, прямо каждую минуту здесь онлайн. Думаю, если написать вам во время матчей казанского «Зенита», то со скамейки запасных тоже ответите.

    А так спасибо за интеллектуальную беседу, больше не хочу продолжать данные дебаты», – заключила фигуристка.

    На предложение Кафельникова посетить матч Туктамышева ответила, что планирует в это время быть на чемпионате мира в Японии.

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