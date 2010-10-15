Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем.

«Я сейчас не чувствую себя хорошо для профессиональной работы. Я должна слушать свое тело и сделать передышку», – заявила Дальмайер.

«Ее иммунитет ослаблен. Высокоинтенсивные тренировки и стресс в нынешней ситуации будут контрпродуктивными», – прокомментировал ситуацию врач сборной Клаус-Юрген Маркардт.

По заявлению представителя Ассоциации лыжных видов Германии Штефана Шварцбаха, в случае Дальмайер не ведется речь о завершении карьеры.

«Цель Лауры – восстановиться на сто процентов и вернуться здоровой и еще более сильной», – заверил Шварцбах.