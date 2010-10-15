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    Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем

    Теги сборная Германии жен Ассоциация лыжных видов Германии Лаура Дальмайер Биатлон

    Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем. 

    «Я сейчас не чувствую себя хорошо для профессиональной работы. Я должна слушать свое тело и сделать передышку», – заявила Дальмайер. 

    «Ее иммунитет ослаблен. Высокоинтенсивные тренировки и стресс в нынешней ситуации будут контрпродуктивными», – прокомментировал ситуацию врач сборной Клаус-Юрген Маркардт. 

    По заявлению представителя Ассоциации лыжных видов Германии Штефана Шварцбаха, в случае Дальмайер не ведется речь о завершении карьеры. 

    «Цель Лауры – восстановиться на сто процентов и вернуться здоровой и еще более сильной», – заверил Шварцбах.

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