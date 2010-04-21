Шипулин перед сезоном-2017/18 переболел мононуклеозом

Российский биатлонист рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследовали его во время подготовки к сезону-2017/18.

«Мы пробежали летний чемпионат России, а через день-два я начал чувствовать недомогание. Не мог понять, то ли горло болит, то ли нос заложен, температура – то есть, то нет. Было непонятное состояние, плавающее.

До вкатывания у меня был период две недели. Я приехал домой – два дня просто лежал пластом. Отлежался, восстановился, как мне показалось.

Приехал на вкатку, потренировался день или два и снова слег. Лечился неделю, понимал, что ситуация не улучшается. В итоге приняли решение принимать сильные антибиотики. Естественно, вся вкатка была для меня большим разочарованием – я понимал, что нужно делать работу, но мой организм мне этого не позволял.

Я сказал тренеру, что нужно сдать углубленные анализы, которые покажут, какие вирусы в моем организме. Помню тот момент, когда я открываю почту и там результаты анализов, после этого я с огромными глазами бегу к тренеру. Там было выделено красным, какие вирусы превышают норму – не в 5-10 раз, а в 50-100 раз.

Сразу же начали звонить докторам, спрашивать, что это такое. Оказалось, что это мононуклеоз. Какое-то время назад я им переболел. Было два выхода – либо двухмесячный реабилитационный курс, либо нет. Мы решили не обращать на это внимание и идти дальше.

Мы, в отличие от иностранных спортсменов, часто не говорим, что болеем мононуклеозом. Я не вижу смысла говорить о проблемах. Получилось, что от вкатки до конца сезона я болел 4-5 раз. Об этом мы тоже нигде не упоминали.

Поэтому в этом году было так, что в одной гонке 5-6-й ход, а в другой уже 50-й. Раньше выходили на уровень и держали его, в этом году такого не было», – рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».