Адвокат экс-жены Тарасова: «Судебный пристав взыщет нужную сумму со счетов игрока. Можем ему выезд из РФ закрыть»

Сергей Жорин, адвокат Оксаны, экс-супруги полузащитника Дмитрия Тарасова, прокомментировал ситуацию с выплатой футболистом алиментов в пользу дочери.

– В 2011 году Преображенский суд Москвы вынес решение о взыскании с футболиста алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Уже тогда зарплата у него была многомиллионная, от 5 до 10 миллионов рублей в месяц.

Оксана должна была получать по алиментам не меньше 2-3 миллионов в месяц. Но суд почему-то взыскал с Тарасова всего 200 тысяч рублей. Причем с годами эта сумма должна была увеличиваться, учитывая индексацию. Этого не происходило.

Оксана – скромная девушка, не публичная, не скандальная. Недавно она передала исполнительный лист по алиментам в бухгалтерию «Локомотива».

Именно бухгалтеры футбольного клуба должны были со временем индексировать размер алиментов пропорционально изменению прожиточного минимума. Но ничего этого они не делали.

- То есть все эти годы Оксана довольствовалась 200 тысячами, а сейчас поняла, что ее попросту кинули?

– Спустя определенное время Оксана подсчитала, что задолженность Тарасова по алиментам составляет около 7 млн рублей.

Такую же сумму Тарасову придется выплатить за неустойку, которая установлена законом в случае задолженности по алиментам. Итоговая сумма получается больше 15 млн рублей.

Кстати, Оксана не знала про неустойку, думала попросить у Тарасова только 7 миллионов. Поначалу она даже не стала привлекать юристов, а напрямую обратилась с жалобой в «Локомотив», сообщила о задолженности.

Там признали косяк, извинились, но выплачивать деньги ей отказались. Все стрелки перевели на Тарасова, мол, сами разбирайтесь в семейном конфликте.

- И она пошла к Тарасову?

– Она обратилась к Тарасову, чем сильно разозлила его. В отместку футболист сам подал иск на нее. В заявлении он потребовал в четыре раза уменьшить размер алиментов, которые и так в его случае были смешные.

Сослался на свое плачевное финансовое положение. Таким образом решил проучить жену. Но это еще не все. Тарасов потребовал задним числом пересчитать всю задолженность и тоже ее уменьшить ее в четыре раза.

- Нас ждет новый громкий процесс?

– Сейчас мы получим новый исполнительный лист, но уже не станем передавать его «Локомотиву», а отдадим судебному приставу, который особенно разглагольствовать не станет, просто взыщет со счетов футболиста нужную сумму.

Если Тарасов будет противиться, то может понести уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов.

Еще мы можем потребовать лишить его родительских прав. Но для начала, может быть, еще ему выезд за пределы РФ закроем. Так, для настроения.

- Тарасов часто общается с дочерью?

– Практически не общается. С дочерью видится пару раз в год.

- Серьги с бриллиантами он дарил дочке?

– По словам моей подзащитной, когда редкие встречи отца с дочерью проходили, Тарасов покупал девочке подарки, но все это происходило крайне редко. Правильнее было бы ему алименты выплачивать, а не подарки приносить, – сказал Жорин.

Тарасову грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов. Он должен более 15 млн рублей