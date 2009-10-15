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    Игрок молодежки «Зенита» написал после победы: «Сосать, «Спартак», сосать». Потом удалил запись и извинился

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    Защитник молодежной команды «Зенита» Андрей Анисимов эмоционально отреагировал на победу в матче 6-го тура молодежного первенства над дублем «Спартака» (1:0). 

    Команда из Санкт-Петербурга дома вырвала победу на 91-й минуте встречи.

    Футболист опубликовал в инстаграме фотографию из раздевалки после игры с комментарием «Сосать, «Спартак», сосать».

    Позже Анисимов удалил запись и опубликовал новую с извинениями в адрес московского клуба.

    «Прошу прощения перед «Спартаком» за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините кого обидел!» – написал Анисимов.

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