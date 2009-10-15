Игрок молодежки «Зенита» написал после победы: «Сосать, «Спартак», сосать». Потом удалил запись и извинился

Защитник молодежной команды «Зенита» Андрей Анисимов эмоционально отреагировал на победу в матче 6-го тура молодежного первенства над дублем (1:0).

Команда из Санкт-Петербурга дома вырвала победу на 91-й минуте встречи.

Футболист опубликовал в инстаграме фотографию из раздевалки после игры с комментарием «Сосать, «Спартак», сосать».

Позже Анисимов удалил запись и опубликовал новую с извинениями в адрес московского клуба.

«Прошу прощения перед «Спартаком» за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините кого обидел!» – написал Анисимов.