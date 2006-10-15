Россия победила Турцию, амфетамин в моче игрока «Крыльев», Дюков может возглавить РФС и другие новости утра

1. Лига наций. Россия победила Турцию (2:0) и возглавляет группу B2 с 7 очками. Осталось набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первое место.

Нойштедтер забил первый гол за сборную России в 10-м матче. За подвигами россиян в Сочи (снова красиво забил Черышев, Гильерме провел 100-й сухой матч в России и вошел в Клуб Яшина) наблюдали 38 288 зрителей.

2. Самарские хроники. Хавбека «Крыльев Советов» Башкирова задержали за вождение в нетрезвом виде (алкоголь выше нормы в 3 раза). У защитника Тигиева в моче обнаружили амфетамин.

3. Есть версия, что РФС возглавит Александр Дюков, председатель совета директоров «Зенита» и председатель правления ПАО «Газпром нефть». Спасибо, что не Мутко?!

4. Новости СИЗО. Мамаев получил передачку от отца: лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокорин не унывает: ест кашу, пьет чай.

5. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 18-й матч подряд. «Авангард» забил гол в свои ворота в момент отложенного штрафа. У ЦСКА 12-я победа подряд, у «Локомотива» – 5-я и другие результаты дня.

6. НХЛ. Голевая передача Владимира Тарасенко не помогла «Сент-Луису» справиться с «Анахаймом» (2:3). Все результаты дня.

7. Лига наций. Италия в гостях победила Польшу (1:0), забив на 92-й минуте. Итальянцы выиграли впервые за 6 матчей (лишь 2-я победа при Манчини), поляки вылетели из дивизиона A.

8. Шанхай (ATP). Джокович обыграл Чорича и взял 32-й «Мастерс». Серб отстает от Надаля на 35 очков за месяц до конца сезона.

9. Швед стал лучшим в истории Единой лиги ВТБ по набранным очкам (у него их 2193). Опередил Фридзона.

Цитаты дня:

Вратарь молодежки «Урала»: «Скорее всего, меня выкинут из клуба из-за блога на Sports.ru»

Алексей Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол»

Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»