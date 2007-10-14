Емельяненко нокаутировал Соннена и вышел в финал гран-при Bellator, Глушаков может присесть, Анри возглавил «Монако» и другие новости утра

1. Федор Емельяненко вышел в финал гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинальном поединке в Юниондейле он нокаутировал Чела Соннена на последних секундах первого раунда.

В финале турнира Федор встретится с Райаном Бейдером.

2. Капитан «Спартака» Денис Глушаков отказался быть в тени Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за то, что он вывел порядка 200 миллионов рублей со счетов до ходатайства об аресте совместно нажитого с женой имущества.

3. Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что братья Кокорины взяты под стражу незаконно, так как, по ее мнению, обвинения в хулиганстве необоснованны.

4. Великий Тьерри Анри начинает самостоятельную тренерскую карьеру. Он возглавил «Монако», в котором начинал играть на профессиональном уровне.

5. Сборная Гибралтара сотворила историю, одержав первую победу в официальном матче. Для сборной Армении, которая проиграла, это тоже история, но со знаком «минус».

5. В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович взял реванш у Саши Зверева за прошлогоднее поражение в финале «Мастерса» в Риме. Борна Чорич во второй раз подряд обыграл Роджера Федерера и впервые вышел в «Мастерс»-финал.

6. Геннадий Карпоносов и Татьяна Волосожар заступились за Евгению Медведеву по поводу критики в адрес фигуристки из-за перехода к другому тренеру.

7. Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе. Он не играл с ЧМ-2018.

8. Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик стал чемпионом европейской «Формулы-3».

9. Рэпер 50 Cent поддержал Хабиба Нурмагомедова, предложил 2 миллиона долларов и пригласил в Bellator. Боец в ответ позвал его в гости в Дагестан.

10. В Лиге наций Голландия разгромила Германию (3:0). Все результаты – здесь.

11. В НХЛ Никита Кучеров забил первый гол в сезоне. В итоге его «Тампа» разгромила «Коламбус» – 8:2, это был самый неудачный матч Сергея Бобровского в НХЛ.

Александр Радулов продолжает штамповать очки за «Даллас» – еще 2 в матче с «Анахаймом» (5:3) позволили техасцам совершить камбэк с 0:3.

«Вашингтон» опять проиграл – на этот раз «Торонто» (2:4), несмотря на 2 очка Кузнецова. Все результаты дня.

Цитаты дня.

«Предлагали Месси оклад в три раза больше, чем в «Барсе». Он отказал». Откровение президента «Манчестер Сити».

«Пока UFC не решит проблемы моей команды, пусть не звонят мне по поводу следующего боя». Хабиб идет на принцип.

«Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет». Марадона продолжает хейтить Месси.