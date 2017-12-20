Карпин возглавил «Ростов», русский хакер заявил об атаках на WADA, МОК и ФИФА, Медведева пропустит ЧР и другие новости утра

1. Валерий Карпин возглавил «Ростов». Свершилось! Валерим! Тренером мог стать и Дмитрий Кириченко, но он «не вышел на связь».

2. Хакер Константин Козловский в суде заявил, что устраивал атаки на серверы WADA, МОК и ФИФА по заданию агентов ФСБ. И переписку Хиллари Клинтон взломал тоже он.

3. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге. Рекомендация врачей.

4. В КХЛ СКА проиграл минскому «Динамо» (2:3 Б). Олег Знарок считает, что «игроки не восстановились» после матчей сборных. ЦСКА победил «Трактор» (3:1), но Игорь Никитин посетовал ровно на то же. Так а кто хотел два базовых клуба для сборной? Сергей Мозякин вернулся после травмы и забил 300-й гол в регулярных чемпионатах КХЛ.

5. ОКР отправил в МОК предварительные списки российских спортсменов на Пхенчхан-2018. Там есть конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. И пока все ждут вердикта, бобслеист Алексей Воевода предложил россиянам выступить на Играх-2018 под Георгиевским флагом.

6. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и лыжник Сергей Устюгов стали спортсменами года в России по версии министерства спорта, а Этери Тутберидзе – тренером года.

7. В НХЛ Антон Худобин сыграл на ноль, отразив 36 бросков, и помог «Бостону» обыграть «Баффало» (3:0). Дмитрий Орлов поучаствовал в победе «Вашингтона» над «Далласом» (4:3 ОТ), забив гол-красавец. Владислав Наместников повторил личный рекорд по голам за сезон. Все результаты дня.

8. В НБА «Милуоки» обыграл одного из фаворитов сезона «Кливленд» (119:116), несмотря на 39 очков Леброна. Все результаты дня.

9. «Атлетико» подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров с Антуаном Гризманном в обход клуба. Каталонцам грозит штраф или запрет на трансферы, если вину докажут.

10. В 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» дома выиграл в лондонском дерби у «Вест Хэма» (1:0), а «Манчестер Сити» и «Лестер» устроили сечу: Джейми Варди с пенальти забил на 97-й минуте и спас команду от поражения в основное время, но в серии пенальти голкипер Клаудио Браво принес своей команде полуфинал, парировав удар все того же Варди и удар Рияда Мареза.

11. Трансферные новости. «Краснодар» и «Локомотив» могут арендовать Дзюбу. Защитник «Спарты» Караваев ведет переговоры с клубами РФПЛ. «Спартак» снова интересуется Ньянгом и не отпускает Зе Луиша в «Брайтон» за 5 млн евро. «Локомотив» ищет вингера и опорника, контракт с Тарасовым вряд ли продлят. «МЮ» потребует за Мхитаряна не менее 35 млн фунтов, а де Брюйне подпишет контракт с «Манчестер Сити» на 6 лет с зарплатой 10,4 млн фунтов в год. «Атлетико» продал 34,6% акций «Ланса» компании из Люксембурга.

12. Чемпион мира-2017 американец Джастин Гэтлин вновь подозревается в применении допинга и продаже запрещенных веществ. Сам он «шокирован информацией».

13. Олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин вступил в Putin Team. «Все побежали – и я побежал» (с).

14. Российским паралимпийцам в квалификации к Пхенхчану-2018 не только запретили использовать национальные цвета, носить флаг, но и говорить в соцсетях о своем гражданстве.

Дичь дня. «Аль-Ахли» зарезал быка на стадионе, чтобы прервать 2-матчевую серию без побед. Берут пример с нашего «Амкара». Зато египтяне раздали мясо беднякам.

Цитаты дня:

«Допинговые скандалы будут ощущаться в нашей стране не одно поколение, лет 12-15 точно» – заместитель министра спорта России о грустном.

«Пришлось разбить свинью-копилку дочки, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов. Надеюсь, Моуринью со мной выпьет» – тренер «Бристоль Сити» готов принять «МЮ».

«Лучший пройдет дальше, если только судьи не повлияют на игру, как в матчах мадридцев с «Баварией» – директор «ПСЖ» нагнетает перед матчами с «Реалом».

«Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов» – Валерий Карпин о своем назначении.