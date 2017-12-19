«Локомотив» ищет вингера и опорника. Контракт с Тарасовым вряд ли продлят

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Локомотива».

«Локомотив» собирается команду усиливать. Как считает Юрий Палыч Семин, и, соответственно, весь клуб, команда нуждается в футболисте, который сможет сыграть на фланге в атаке. То есть такой игрок, который в перспективе может выходить в стартовом составе и играть вингера на левом или правом фланге.

Поиски продолжаются. Есть два варианта пути: российский рынок и молодой футболист или иностранный игрок.

Также «Локомотив» размышляет по поводу центрального хавбека. Есть великолепный Игорь Денисов, но мы знаем, что с ним в паре обычно играет Дмитрий Тарасов, у которого через полгода заканчивается контракт. Пока нет понимания ни у «Локомотива», ни у Тарасова, будет ли продление соглашения. Весьма вероятно, что контракт продлен не будет.

Тогда «Локомотиву» придется искать на эту позицию нового игрока. Хотя есть Дмитрий Баринов, который неплохо себя зарекомендовал», – сказал Арустамян.