«Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров с Гризманном
«Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА по поводу возможного трансфера форварда Антуана Гризманна.
В мадридском клубе недовольны недавним заявлением директора каталонцев по институциональным отношениям Гильермо Амора о том, что сине-гранатовые провели переговоры с 26-летним игроком.
«Атлетико» решил подать официальную жалобу на действия «Барселоны», несмотря на то, что отношения между клубами в настоящее время находятся на хорошем уровне.
Как отмечается, сам Гризманн уже принял решение перейти в каталонский клуб.
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