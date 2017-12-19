«Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров с Гризманном

подает жалобу на «Барселону» в ФИФА по поводу возможного трансфера форварда .

В мадридском клубе недовольны недавним заявлением директора каталонцев по институциональным отношениям о том, что сине-гранатовые провели переговоры с 26-летним игроком.

«Атлетико» решил подать официальную жалобу на действия «Барселоны», несмотря на то, что отношения между клубами в настоящее время находятся на хорошем уровне.

Как отмечается, сам Гризманн уже принял решение перейти в каталонский клуб.