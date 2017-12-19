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    «Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за переговоров с Гризманном

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы ФИФА Гильермо Амор Антуан Гризманн

    «Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА по поводу возможного трансфера форварда Антуана Гризманна.

    В мадридском клубе недовольны недавним заявлением директора каталонцев по институциональным отношениям Гильермо Амора о том, что сине-гранатовые провели переговоры с 26-летним игроком.

    «Атлетико» решил подать официальную жалобу на действия «Барселоны», несмотря на то, что отношения между клубами в настоящее время находятся на хорошем уровне.

    Как отмечается, сам Гризманн уже принял решение перейти в каталонский клуб.

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