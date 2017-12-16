Гвардиола разрывает АПЛ, Поветкин побеждает в первом бое после дисквалификации и другие новости утра

1. МОК дисквалифицировал скелетониста Чудинова только из-за его имени в «Дюшес-листе». МОК бьет все рекорды по части абсурда. Уже и про российские спецслужбы заговорили. До 28 января будет принято решение по допуску российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

2. Пеп Гвардиола продолжает разрывать АПЛ. Испанца в третий раз подряд признали тренером месяца. Мо Салаху заслуженно достался приз лучшего игрока ноября.

3. Скелетон. Пожизненно отстраненная МОК Елена Никитина выиграла чемпионат Европы. А Никита Трегубов завоевал серебро.

4. Александр Поветкин в первом бое после дисквалификации за допинг единогласным решением судей победил Кристиана Хаммера из Румынии и стал претендентом на чемпионский титул Энтони Джошуа.

5. Александр Овечкин попал в топ-25 игроков в истории НХЛ по версии TSN. 16-е место. А с Кубком Стэнли явно был бы повыше.

6. Радулов забил 11-й гол в сезоне. Все результаты в НХЛ.

7. В НБА «Филадельфия» проиграла «Оклахоме». Другие результаты – здесь.

8. ФИФА дала возможность жителям Крыма покупать билеты на матчи ЧМ-2018 и неожиданно пригрозила сборной Испании отстранением от турнира.

9. На Кубке Первого канала. Финляндия победила Южную Корею (4:1), а Канада уступила Чехии (1:4). Это канадцы так готовятся к игре с россиянами? Олимпийская сборная России между тем одолела Словакию (3:2 ОТ) во втором матче MECA Hockey Games.

10. Кубок мира по биатлону. Йоханнес Бо вновь выиграл спринт, ближайший из россиян – Антон Шипулин (6-й). У сборной России ни одного подиума в 16 гонках. Грусть.

11. Евролига. 26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Маккаби» (101:86) и другие результаты 12-го тура.

12. Госдума России приняла закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила. Начали бороться с допингом?

13. Представлена эмблема Олимпиады-2022 в Пекине. У Азии монополия на Игры? Пхенчхан – Токио – Пекин.

Факт дня. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин спонсировал в 2017 году перевод книги про Пепа Гвардиолу. Теперь у взлета «Локо» появилось еще одно объяснение.

Цифры дня. Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории (1,85 миллиарда долларов). В топ-25 входят Тайгер Вудс, Флойд Мэйвезер, ЛеБрон Джеймс, Криштиану Роналду с Лео Месси, Роджер Федерер и многие другие иконы.

Цитаты дня. «Я бы получил больше «Золотых мячей», чем Роналду и Месси» – Диего Марадона имеет право говорить примерно все, как и высмеивать заявление Криштиану.

«Неймар хочет в июне перейти в «Реал» – журналист El Chiringuito рассказал, что бразилец уже почти пакует чемоданы.