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Sports.ru NBA

    НБА. «Вашингтон» – «Новый Орлеан», «Милуоки» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Милуоки Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто НБА Вашингтон

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. В Вашингтоне сойдутся «Уизардс» и «Пеликанс», которые занимают 7-е места в своих конференциях.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет одного из фаворитов сезона «Кливленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Сакраменто
    Дата проведения
    20 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    20 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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