НБА. «Вашингтон» – «Новый Орлеан», «Милуоки» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. В Вашингтоне сойдутся «Уизардс» и «Пеликанс», которые занимают 7-е места в своих конференциях.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо примет одного из фаворитов сезона «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Bradley Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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