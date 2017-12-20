НБА. «Вашингтон» – «Новый Орлеан», «Милуоки» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. В сойдутся «Уизардс» и «Пеликанс», которые занимают 7-е места в своих конференциях.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо примет одного из фаворитов сезона .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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