Первая медаль в биатлоне, хоккейная победа над Канадой, «Реал» выиграл КЧМ и другие новости утра

1. Антон Шипулин принес России первую биатлонную медаль в этом сезоне: он финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. В женской гонке преследования победила Лаура Дальмайер, лучшая из россиянок – Екатерина Юрлова – пришла 13-й.

2. Сборная России победила канадцев на Кубке Первого канала. На игру пришли 12 680 зрителей, это рекорд «ВТБ Ледовый дворец».

3. «Реал» победил «Гремио» в финале клубного чемпионата мира и выиграл турнир второй год подряд (и третий в истории). Столько же побед у «Барселоны».

4. «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» (4:1, это 16-я победа «Сити» подряд и новый рекорд Англии), «Челси» победил «Саутгемптон» (1:0), «Арсенал» выиграл у «Ньюкасла» (1:0). Все результаты АПЛ – тут.

5. Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Анахаймом» (3:2 ОТ) и вышел на 9-е место в истории НХЛ по победным голам. Также по 2 очка сегодня набрали Малкин, Тарасенко и Кучеров. Все результаты дня.

6. Шведское издание Aftonbladet сообщило, что российский лыжник Александр Легков принял решение завершить карьеру. Сам Легков позже опроверг эту информацию.

7. В НБА Кармело Энтони впервые встретился с бывшим клубом «Нью-Йорк Никс», и его «Оклахома» уступила (96:111). «Хьюстон» выиграл 13-й матч подряд – на этот раз у «Милуоки» (115:111), на счету Хардена 31 очко. Все результаты дня.

8. «Интер» потерпел первое поражение в сезоне: миланцы дома проиграли «Удинезе» (1:3).

9. Фигуристка Евгения Медведева, которая пропускала финал Гран-при из-за травмы ноги, заявлена на чемпионат России.

10. Волейбольный «Зенит» вышел в финал мужского чемпионата мира среди клубов. В полуфинале казанцы победили «Сада Крузейро» из Бразилии (3-0).

Цитата дня. «Канада – рай по сравнению с Россией». Бывший защитник «Рубина» Крис Мавинга рассказал о том, каково играть в Северной Америке.