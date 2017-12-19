Карпин назначен главным тренером «Ростова»
Главным тренером «Ростова» стал Валерий Карпин.
Контракт рассчитан на 2,5 года.
Ранее команду покинул Леонид Кучук. После его отставки обязанности главного тренера исполнял Дмитрий Кириченко.
После 20 туров «Ростов» с 25 очками занимает 10-е место в чемпионате России.
Карпин на протяжении своей карьеры работал главным тренером в «Спартаке», «Мальорке» и армавирском «Торпедо». С июля 2016 года по июль 2017 года он выступал в качестве эксперта на канале «Матч ТВ». С 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 был главным редактором футбольных трансляций на телеканале.
Опрос
Верим в Валеру?
- Верим75%
- Не верим25%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.