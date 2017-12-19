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    Валерий Карпин: «Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от назначения на этот пост.

    – Что для вас назначение в «Ростов»?

    – Большая ответственность.

    – У вас была довольно длительная, с июня 2016 года, пауза в тренерской практике. Сейчас, наверное, особенно воодушевлены?

    – Воодушевлен я был всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать?

    – Ваше соглашение рассчитано на 2,5 года. Это довольно длительный срок – клуб верит в вас?

    – Получается, что так.

    – Какие задачи поставлены перед вами?

    – В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.

    – Вы не работали в РФПЛ несколько лет. На взгляд со стороны лига стала сильнее?

    – По исполнителям изменения очень серьезные. Допустим, ушли Халк и Витцель.

    Что касается игры, то если раньше было лишь два-три клуба, которые используют схему с пятью защитниками, то сейчас таких больше половины. Премьер-лига превращается во все более оборонительную.

    – Вы намерены в «Ростове» поменять тенденцию, сделать так, чтобы дончане демонстрировали более атакующий футбол?

    – Для этого необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты.

    – Что пожелаете болельщикам – верить в Валеру?

    – Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов», – сказал Карпин.

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