Валерий Карпин: «Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов»

Новый главный тренер Валерий Карпин поделился эмоциями от назначения на этот пост.

– Что для вас назначение в «Ростов»?

– Большая ответственность.

– У вас была довольно длительная, с июня 2016 года, пауза в тренерской практике. Сейчас, наверное, особенно воодушевлены?

– Воодушевлен я был всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать?

– Ваше соглашение рассчитано на 2,5 года. Это довольно длительный срок – клуб верит в вас?

– Получается, что так.

– Какие задачи поставлены перед вами?

– В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.

– Вы не работали в РФПЛ несколько лет. На взгляд со стороны лига стала сильнее?

– По исполнителям изменения очень серьезные. Допустим, ушли Халк и Витцель.

Что касается игры, то если раньше было лишь два-три клуба, которые используют схему с пятью защитниками, то сейчас таких больше половины. Премьер-лига превращается во все более оборонительную.

– Вы намерены в «Ростове» поменять тенденцию, сделать так, чтобы дончане демонстрировали более атакующий футбол?

– Для этого необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты.

– Что пожелаете болельщикам – верить в Валеру?

– Не надо верить в Валеру – надо болеть за «Ростов», – сказал Карпин.