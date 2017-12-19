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    ОКР отправил в МОК предварительные списки российских спортсменов на Пхенчхан-2018

    Теги Виталий Мутко МОК сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК предварительные списки российских спортсменов на Пхенчхан-2018.

    «Создана рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

    Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг», – рассказал вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.

    Напомним, что вопрос допуска российских спортсменов из этого списка будут решать две комиссии МОК.

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