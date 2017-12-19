Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК предварительные списки российских спортсменов на Пхенчхан-2018.

«Создана рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг», – рассказал вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.

Напомним, что вопрос допуска российских спортсменов из этого списка будут решать две комиссии МОК.