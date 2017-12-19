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    «Спартак» снова интересуется Ньянгом. Его агент – Райола

    Теги Спартак Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Мино Райола М′Байе Ньянг

    «Спартак» интересуется нападающим «Торино» М′Байе Ньянгом.

    Агент форварда Мино Райола рассматривает московский клуб как вариант для продолжения карьеры игрока. «Торино» не доволен результативностью футболиста, который в 12 матчах забил один гол и отдал одну передачу.

    Однако Ньянг заигран за «Милан» в Лиге Европы. Таким образом, в текущем сезоне сенегалец уже выступал за два клуба. Это значит, что Ньянг не сможет перейти в «Спартак» зимой. Трансфер может быть отложен до ближайшего лета.

    Летом текущего года «Спартак» был готов заплатить «Милану» около 23 миллионов евро и предлагал Ньянгу зарплату 2,8 миллиона за сезон, но футболист отказался от перехода в московский клуб. Нападающий перешел в «Торино», который арендовал игрока с обязательством выкупа.

    Подробную статистику Ньянга смотрите здесь.

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