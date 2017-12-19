«Спартак» снова интересуется Ньянгом. Его агент – Райола

интересуется нападающим «Торино» М′Байе Ньянгом.

Агент форварда Мино Райола рассматривает московский клуб как вариант для продолжения карьеры игрока. не доволен результативностью футболиста, который в 12 матчах забил один гол и отдал одну передачу.

Однако Ньянг заигран за «Милан» в Лиге Европы. Таким образом, в текущем сезоне сенегалец уже выступал за два клуба. Это значит, что Ньянг не сможет перейти в «Спартак» зимой. Трансфер может быть отложен до ближайшего лета.

Летом текущего года «Спартак» был готов заплатить «Милану» около 23 миллионов евро и предлагал Ньянгу зарплату 2,8 миллиона за сезон, но футболист отказался от перехода в московский клуб. Нападающий перешел в «Торино», который арендовал игрока с обязательством выкупа.

Подробную статистику Ньянга смотрите здесь.