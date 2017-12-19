Кубок английской лиги. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Ман Сити» – «Лестер»
В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Челси» встретится с «Борнмутом», а «МЮ» в гостях сыграет с «Бристоль Сити».
Кубок английской лиги
5-й раунд
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Эштон Гейт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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