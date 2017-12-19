Кубок английской лиги. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Ман Сити» – «Лестер»

В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Челси» встретится с «Борнмутом», а «МЮ» в гостях сыграет с «Бристоль Сити».

Кубок английской лиги

5-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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