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    Кубок английской лиги. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Ман Сити» – «Лестер»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм Манчестер Сити Арсенал результаты Кубок английской лиги Лестер Борнмут Бристоль Сити

    В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Челси» встретится с «Борнмутом», а «МЮ» в гостях сыграет с «Бристоль Сити».

    Кубок английской лиги 

    5-й раунд

    Арсенал – Вест Хэм
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Манчестер Сити
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Борнмут
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Бристоль Сити – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    20 декабря, 23.00, «Эштон Гейт»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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