ФИФА может запретить «Барселоне» трансферы из-за «дела Гризманна»

ФИФА может применить различные санкции по отношению к «Барселоны» за переговоры с форвардом Антуаном Гризманном.

Мадридцы подали официальную жалобу в ФИФА о том, что каталонцы проводят переговоры с игроком в обход клуба.

Сначала эта жалоба будет рассмотрена Комитетом ФИФА по статусу игроков, после этого дело может попасть в Дисциплинарный комитет организации.

На «Барселону» могут наложить денежный штраф или другое экономические наказание, если найдут факт нарушения в переговорах с Гризманном.

Если ФИФА сочтет нарушение достаточно серьезным, то «Барселоне» могут запретить регистрацию француза в качестве игрока каталонцев даже в случае официального оформления трансфера или вообще запретят проводить трансферы на определенный период.

Ранее бразильские клубы «Гремио» и «Сантос» угрожали каталонцам обращением в суд за неправомерное ведение переговоров с их игроками – с Артуром и Лукасом Лимой соответственно.

В нынешнем деле с Гризманном ФИФА может использовать прецедент Филиппа Мексеса. В 2004 году француз перешел в «Рому» из «Осера». ФИФА на год запретила римлянам осуществлять трансферы и оштрафовала клуб на 8 миллионов евро, а игрока отстранила от футбола на 6 недель. Позже CAS отменил наказание игроку, сократил штраф до 7 миллионов и оставил в силе запрет на зимние трансферы.

Напомним, ФИФА уже запрещала «Барселоне» осуществлять трансферы из-за махинаций при подписании молодых футболистов.