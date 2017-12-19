«Брайтон» предлагал за Зе Луиша чуть более 5 млн евро. «Спартак» отказал

«Брайтон» хочет приобрести нападающего Зе Луиша.

Английский клуб планирует усилить атакующую линию этой зимой. В нынешнем сезоне команда забила всего 14 мячей в 18 матчах премьер-лиги.

Однако руководство московского клуба не устроило предложение в размере чуть более 5 миллионов евро.

не собирается отпускать нападающего в преддверии матчей 1/16 финала Лиги Европы.