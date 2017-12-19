«Брайтон» предлагал за Зе Луиша чуть более 5 млн евро. «Спартак» отказал
«Брайтон» хочет приобрести нападающего «Спартака» Зе Луиша.
Английский клуб планирует усилить атакующую линию этой зимой. В нынешнем сезоне команда забила всего 14 мячей в 18 матчах премьер-лиги.
Однако руководство московского клуба не устроило предложение «Брайтона» в размере чуть более 5 миллионов евро.
«Спартак» не собирается отпускать нападающего в преддверии матчей 1/16 финала Лиги Европы.
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