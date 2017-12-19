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    Де Брюйне подпишет контракт с «Манчестер Сити» на 6 лет с зарплатой 10,4 млн фунтов в год

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Кевин де Брюйне

    Стали известны детали нового контракта полузащитника Кевина де Брюйне с «Манчестер Сити», который будет подписан в январе.

    По новому соглашению 26-летний бельгиец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю или 10,4 миллиона в год. Контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

    Сейчас де Брюйне зарабатывает около 6 миллионов фунтов в год (115 тысяч в неделю). Еще 1,2 миллиона он получает от реализации имиджевых прав и до 3,5 миллиона в виде бонусов.

    Никаких проблем в переговорах не ожидается – де Брюйне всем доволен, его семья поселилась в Чешире.

    Кевин Де Брюйне – лучший игрок мира прямо сейчас?

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