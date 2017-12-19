Де Брюйне подпишет контракт с «Манчестер Сити» на 6 лет с зарплатой 10,4 млн фунтов в год

Стали известны детали нового контракта полузащитника Кевина де Брюйне с , который будет подписан в январе.

По новому соглашению 26-летний бельгиец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю или 10,4 миллиона в год. Контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

Сейчас де Брюйне зарабатывает около 6 миллионов фунтов в год (115 тысяч в неделю). Еще 1,2 миллиона он получает от реализации имиджевых прав и до 3,5 миллиона в виде бонусов.

Никаких проблем в переговорах не ожидается – де Брюйне всем доволен, его семья поселилась в Чешире.

Кевин Де Брюйне – лучший игрок мира прямо сейчас?