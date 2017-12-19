Тренер «Бристоля»: «Пришлось разбить свинью-копилку дочки, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов. Надеюсь, Моуринью со мной выпьет»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон поделился ожиданиями от матча с в Кубке английской лиги.

36-летний специалист купил бутылку Barca Velha Red 2004, любимого вина португальца. Это вино производится в Португалии.

«Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил 450 фунтов на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии.

Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим. Постараюсь занять его голову на 5-10 минут.

В футболе он в абсолютном топе, тренер со способностями мирового уровня. Любой молодой тренер, как я, с радостью будет его копировать», – сказал Джонсон.

Теперь вы тоже будете ждать голов «Бристоль Сити»