Олег Знарок: «Игроки СКА не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной»
Главный тренер СКА Олег Знарок объяснил причины поражения от минского «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Наверное, мы не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной.
В строю только один человек здесь оставался. В этом причина. Но свой уровень должны были держать и в этой ситуации.
Сейчас будет небольшая пауза, думаю, отдохнем. А потом – тяжелый выезд», – заявил Знарок.
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