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    Олег Знарок: «Игроки СКА не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной»

    Теги СКА сборная России Олег Знарок Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ вторая сборная России

    Главный тренер СКА Олег Знарок объяснил причины поражения от минского «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Наверное, мы не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной.

    В строю только один человек здесь оставался. В этом причина. Но свой уровень должны были держать и в этой ситуации.

    Сейчас будет небольшая пауза, думаю, отдохнем. А потом – тяжелый выезд», – заявил Знарок.

    СКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд

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