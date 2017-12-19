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    «МЮ» потребует за Мхитаряна не менее 35 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Генрих Мхитарян

    «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать полузащитника Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 35 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Игрок может покинуть клуб в случае выгодного предложения.

    Интерес к полузащитнику проявляли дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бешикташ».

    Статистику выступлений Мхитаряна можно увидеть здесь.

    У Мхитаряна проблемы с Моуринью. Кажется, он уедет из «МЮ»

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