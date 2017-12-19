«МЮ» потребует за Мхитаряна не менее 35 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать полузащитника Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 35 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Игрок может покинуть клуб в случае выгодного предложения.
Интерес к полузащитнику проявляли дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бешикташ».
Статистику выступлений Мхитаряна можно увидеть здесь.
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