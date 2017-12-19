«МЮ» потребует за Мхитаряна не менее 35 млн фунтов

не намерен продавать полузащитника Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 35 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что у Мхитаряна произошел конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Игрок может покинуть клуб в случае выгодного предложения.

Интерес к полузащитнику проявляли дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бешикташ».

Статистику выступлений Мхитаряна можно увидеть здесь.

У Мхитаряна проблемы с Моуринью. Кажется, он уедет из «МЮ»