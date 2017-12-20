«Баффало» – «Бостон». Худобин отразил 36 бросков и сделал первый шатаут в сезоне
Голкипер «Бостона» Антон Худобин стал первой звездой матча против «Баффало» (3:0).
Российский вратарь отразил все 36 бросков по своим воротам и сделал первый шатаут в сезоне (6-й в карьере).
Эта победа стала для него 8-й в 13 матчах сезона, при этом за весь прошлый сезон на счету Худобина было только 7 побед.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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