Игорь Никитин: «У ЦСКА по 15 человек уезжают в сборные. Нет свежих ребят в составе»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

«Ларс Юханссон держал нас в игре, самоотдача тоже была на высоком уровне.

Понимали, что мастерства сегодня не очень много, поэтому сделали акцент на реализацию моментов. Ребята смогли забить, потом сыграли на удержание.

Уже второй Евротур у нас по 15 человек уезжают в сборные. Нет свежих ребят в составе, которые могли бы взять на себя лидерство. Три с половиной месяца – серьезная нагрузка.

Не все ребята к этой нагрузке привыкшие. При этом, конечно, это был шанс для лидеров «Звезды».

Ни в коем случае это не недооценка соперника, но мы были уверены в ребятах, которые сегодня вышли в составе.

Шумаков здоров. У нас всегда выходят только здоровые ребята. Пашнин получил микротравму. Может быть, следующую игру сыграет», – заявил Никитин.

ЦСКА выиграл 12-й матч подряд. Следующая игра – против «Магнитки»