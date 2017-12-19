Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игорь Никитин: «У ЦСКА по 15 человек уезжают в сборные. Нет свежих ребят в составе»

    Теги ЦСКА Трактор Игорь Никитин КХЛ Михаил Пашнин Сергей Шумаков Ларс Юханссон

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ларс Юханссон держал нас в игре, самоотдача тоже была на высоком уровне.

    Понимали, что мастерства сегодня не очень много, поэтому сделали акцент на реализацию моментов. Ребята смогли забить, потом сыграли на удержание. 

    Уже второй Евротур у нас по 15 человек уезжают в сборные. Нет свежих ребят в составе, которые могли бы взять на себя лидерство. Три с половиной месяца – серьезная нагрузка.

    Не все ребята к этой нагрузке привыкшие. При этом, конечно, это был шанс для лидеров «Звезды».

    Ни в коем случае это не недооценка соперника, но мы были уверены в ребятах, которые сегодня вышли в составе. 

    Шумаков здоров. У нас всегда выходят только здоровые ребята. Пашнин получил микротравму. Может быть, следующую игру сыграет», – заявил Никитин.

    ЦСКА выиграл 12-й матч подряд. Следующая игра – против «Магнитки»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться