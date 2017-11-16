КХЛ. СКА в гостях у «Амура», «Адмирал» принимает «Динамо»
В чемпионате КХЛ состоится 7 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 16 ноября, 14.30, «Фэйян Арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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