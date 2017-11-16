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    КХЛ. СКА в гостях у «Амура», «Адмирал» принимает «Динамо»

    Теги Металлург Мг Северсталь Лада СКА Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ состоится 7 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – СКА
    Дата проведения
    16 ноября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Адмирал – Динамо Москва
    Дата проведения
    16 ноября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Динамо Минск
    Дата проведения
    16 ноября, 14.30, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Трактор
    Дата проведения
    16 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Автомобилист
    Дата проведения
    16 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Лада
    Дата проведения
    16 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – Металлург Мг
    Дата проведения
    16 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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