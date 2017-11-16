«Спартак» повысил цену на билеты для болельщиков «Зенита» несмотря на договоренность

«Зенит» запросил у максимальную квоту билетов на матч второго круга чемпионата России, который пройдет в Москве 27 ноября.

Столичный клуб не стал придерживаться договоренностей прошлого сезона и повысил цену на билеты.

Ранее клубы согласовали условия, что билеты для гостевых болельщиков не будут превышать сумму в 1000 рублей.

На матче первого круга, который в Санкт-Петебурге завершился победой «Зенита» 5:1, билеты для спартаковских болельщиков продавались согласно договоренности за 1000 рублей.

На игру в Москве болельщикам петербургской команды предлагаются билеты по 1500 рублей.

В апреле 2016 года «Спартак» и «Зенит» подписали соглашение о том, что билеты для гостей будут стоить не больше 1000 рублей.