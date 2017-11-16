Ольга Зайцева: «В пробирки со своими допинг-пробами я соль не сыпала»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала подробности дела об обвинениях в нарушении антидопинговых правил во время Сочи-2014.

«Переживала за лыжников, представляла, какие они испытывают чувства. Но когда это письмо пришло мне, я уже более конкретно поняла эти чувства. Для меня это был шок.

Почему мне могло прийти это письмо? Официальное письмо, подписанное Николь Реш, в котором уведомляют Союз биатлонистов России (СБР), что Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении меня.

Мы всегда сдавали пробы при допинг-офицере, всегда находился человек, который за нами смотрел, ходил в туалет, следил. И когда мы закрывали банки, он все контролировал.

Я всегда закручивала банки до самого конца, казалось, что крышечка могла треснуть. Банки в пакете всегда ставила в пластмассовую коробку, сверху которой наклеивалась лента. И если ее вскрываешь, то это видно – там появлялись полоски.

Подписывали бумаги, что нет никаких претензий, допинг-офицеры тоже это подписывали. Что было с этими коробками дальше, я не знаю.

Если смотреть всех, то претензии разные. У кого-то царапины, у кого-то соли… Я же не химик – вообще не представляю, что значит соль в моче. Мы же спортсмены, можем чего-то переесть, красной икры, например… Мы теряем много пота, особенно в горах, соль выходит из организма и хочется ее пополнять.

В свои банки я соль не сыпала, 100 процентов. Я написала в Международный союз биатлонистов (IBU), попросив, чтобы был начат разбор моего дела. Мне пока никто не ответил», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

В чем обвиняют Зайцеву?