Евролига. 8-й тур. «Химки» против «Маккаби», «Реал» примет «Уникаху» и другие матчи
В 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут тель-авивский «Маккаби».
Мадридский «Реал» дома сыграет с соотечественниками из «Уникахи».
Евролига
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 16 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 6-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Фенербахче Турция – 4-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис Литва – 4-3, Панатинаикос Греция – 4-3, Бамберг Германия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Уникаха Испания – 3-4, Барселона Испания – 2-5, Баскония Испания – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Милан Италия – 2-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.