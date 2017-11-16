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    Евролига. 8-й тур. «Химки» против «Маккаби», «Реал» примет «Уникаху» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Уникаха Реал

    В 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут тель-авивский «Маккаби».

    Мадридский «Реал» дома сыграет с соотечественниками из «Уникахи».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    8-й тур

    БК Химки Россия  –  Маккаби FOX Израиль 61:66 (4 четверть)
    Дата проведения
    16 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Анадолу Эфес Турция  –  Панатинаикос Греция 44:48 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Баскония Испания 17:24 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  Уникаха Испания
    Дата проведения
    16 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 6-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Фенербахче Турция – 4-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис Литва – 4-3, Панатинаикос Греция – 4-3, Бамберг Германия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Уникаха Испания – 3-4, Барселона Испания – 2-5, Баскония Испания – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Милан Италия – 2-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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