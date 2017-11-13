Хорватия и Швейцария вышли на ЧМ-2018, Малкин в Putin Team и другие новости утра

1. Хорватия и Швейцария вышли на ЧМ в России. Увидим Модрича и Джаку.

2. Россия обыграла Чехию (5:2) и заняла второе место на Кубке «Карьялы». Первые – финны.

3. Малкин присоединился к движению Putin Team. Примкнул к Овечкину и Ковальчуку.

4. В НХЛ Дмитрий Орлов прервал 26-матчевую безголевую серию, и очень вовремя – кроме него в матче с «Эдмонтоном» (2:1 Б) никто из «Вашингтона» не забил. Артем Анисимов и Владислав Наместников забросили очередные шайбы. Все результаты дня – здесь.

5. Криштиану Роналду в 4-й раз стал отцом. Дочь назвали Алана Мартина.

6. Кулижников выиграл дистанцию 1000 м с мировым рекордом на равнине. Женская сборная России – тоже молодцы: выиграли командный спринт, побив мировой рекорд.

7. Феттель выиграл Гран-при Бразилии. А Хэмилтон провел космическую гонку: прорвался с последнего места на 4-е.

8. В НБА «Бостон» выиграл 12-й матч подряд, всего на одно очко превзойдя «Торонто» (95:94). Все результаты дня – здесь.

9. Родченков опубликует новые данные о допинг-системе в России, если МОК не задействует их в расследовании.

10. Сборная США впервые с 2000 года выиграла Кубок Федерации. Беларусь без Азаренко уступила 2:3.

11. Федерер победил Сока на итоговом турнире ATP.

Цитата дня. «Крестовский» лучше «Лужников». Кокорин сравнил два главных стадиона страны.