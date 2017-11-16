68% опрошенных поддержали Putin Team Овечкина. 83% впервые об этом услышали
ВЦИОМ провел опрос об инициативе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о создании Putin Team.
83% опрошенных впервые услышали об этой инициативе. Всего 3% точно знали, о чем идет речь.
При этом 68% опрошенных поддержали желание Овечкина создать Putin Team.
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Опрос
А вы бы вступили в Putin Team?
45264 голосa 298
- Да17%
- Нет, но за Путина бы проголосовал11%
- Нет72%
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