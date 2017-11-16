Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    68% опрошенных поддержали Putin Team Овечкина. 83% впервые об этом услышали

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    ВЦИОМ провел опрос об инициативе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о создании Putin Team.

    83% опрошенных впервые услышали об этой инициативе. Всего 3% точно знали, о чем идет речь.

    При этом 68% опрошенных поддержали желание Овечкина создать Putin Team.

    «Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    Опрос

    А вы бы вступили в Putin Team?

    45264 голосa 298
    • Да
      17%
    • Нет, но за Путина бы проголосовал
      11%
    • Нет
      72%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться