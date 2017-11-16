Суд обязал ЦСКА выплатить 1,55 млн евро по иску «Темпбанка»
Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу «Темпбанка».
«Суд принял решение взыскать с ЦСКА задолженность в размере 1,17 миллиона евро по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро.
Проценты за пользование денежными средствами… в размере 31 722,49 евро, а также расходы по оплате госпошлины 200 тысяч рублей», – цитирует RNS судью Залину Битаеву.
Иск был подан в августе и предполагал требование о взыскании с ЦСКА задолженности, а также процентов по кредиту в размере 18% годовых. Клуб имеет право подать апелляцию
Центробанк 5 апреля ввел в кредитную организацию временную администрацию, а 2 октября отозвал лицензию.
На сегодняшний день «Темпбанк» был признан банкротом.
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