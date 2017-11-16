«Торпедо» проиграло 8 из 10 последних матчей. Шесть раз подряд – дома

В матче регулярного чемпионата «Торпедо» дома уступило «Трактору» (1:4).

В последних десяти играх нижегородцы потерпели восемь поражений. Две победы были одержаны над московским «Динамо» (1:0) и «Ак Барсом» (2:1).

не может выиграть в Нижнем Новгороде уже шесть матчей подряд. Последнюю победу в команда Петериса Скудры одержала 13 октября.

После 33 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков.

«Торпедо» и другие клубы КХЛ, которые застряли в прошлом