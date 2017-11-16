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    «Торпедо» проиграло 8 из 10 последних матчей. Шесть раз подряд – дома

    Теги Трактор Торпедо Петерис Скудра КХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома уступило «Трактору» (1:4).

    В последних десяти играх нижегородцы потерпели восемь поражений. Две победы были одержаны над московским «Динамо» (1:0) и «Ак Барсом» (2:1).

    «Торпедо» не может выиграть в Нижнем Новгороде уже шесть матчей подряд. Последнюю победу в «Нагорном» команда Петериса Скудры одержала 13 октября.

    После 33 матчей «Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков.

    «Торпедо» и другие клубы КХЛ, которые застряли в прошлом

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