«Торпедо» проиграло 8 из 10 последних матчей. Шесть раз подряд – дома
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома уступило «Трактору» (1:4).
В последних десяти играх нижегородцы потерпели восемь поражений. Две победы были одержаны над московским «Динамо» (1:0) и «Ак Барсом» (2:1).
«Торпедо» не может выиграть в Нижнем Новгороде уже шесть матчей подряд. Последнюю победу в «Нагорном» команда Петериса Скудры одержала 13 октября.
После 33 матчей «Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.