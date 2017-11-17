«Тампа» – «Даллас». Кучеров набрал 3 очка, в последних 5 играх – 12

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (6:1) и был признан его третьей звездой.

Гол стал для российского нападающего 17-м в сезоне, он по-прежнему лидирует в снайперской гонке.

Всего у Кучерова стало 33 (17+16) очка в 19 матчах сезона. Его текущая результативная серия составляет 5 матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.

В гонке бомбардиров он уступает два очка одноклубнику – Стивену Стэмкосу, который в этом матче набрал 4 (2+2) очка.

Кучеров: 50 голов в 50 матчах. Реально?