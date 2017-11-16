Кириленко о зарплате в РФБ: «Если сравнивать с «Ютой», это в миллионы раз меньше»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о зарплате, которую он получает в федерации.

– Это конфиденциальная информация. Неправильно ее выносить. В организации есть определенная этика. Нельзя, чтобы люди знали.

Но могу сказать, что я не самый оплачиваемый в федерации. Есть один человек в федерации, который зарабатывает больше, чем я.

- Во сколько раз меньше баскетболиста зарабатывает президент федерации?

– Если сравнивать с питерским , где я начинал, то это похожие суммы.

А если сравнивать с «Ютой», то это в миллионы раз меньше, – рассказал Кириленко в программе «Вид сверху».

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Достижения и провалы Андрея Кириленко в должности президента РФБ