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    Кириленко о зарплате в РФБ: «Если сравнивать с «Ютой», это в миллионы раз меньше»

    Теги Спартак СПб РФБ НБА Андрей Кириленко Юта

    Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о зарплате, которую он получает в федерации.

    – Это конфиденциальная информация. Неправильно ее выносить. В организации есть определенная этика. Нельзя, чтобы люди знали.

    Но могу сказать, что я не самый оплачиваемый в федерации. Есть один человек в федерации, который зарабатывает больше, чем я.

    - Во сколько раз меньше баскетболиста зарабатывает президент федерации?

    – Если сравнивать с питерским «Спартаком», где я начинал, то это похожие суммы.

    А если сравнивать с «Ютой», то это в миллионы раз меньше, – рассказал Кириленко в программе «Вид сверху».

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